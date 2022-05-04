الرئاسة التونسية: إعداد لجنة وطنية استشارية لتأسيس جمهورية جديدة (فيديو)

أعلنت الرئاسة التونسية يوم الأربعاء الإعداد لتكوين لجنة وطنية ذات صبغة استشارية لتأسيس جمهورية جديدة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المشاركة ستكون مفتوحة لمن ساند "مسار التصحيح يوم 25 يوليو".

وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية. وأكد رئيس الجمهورية #قيس_سعيد أن المشاركة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021. #TnPR — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 4, 2022

ووفق بيان صدر عن الرئاسة، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح البيان أن أعمال هذه اللجنة استشارية، كما أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل العميد صادق بلعيد، في لقاء تناول تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. #TnPRhttps://t.co/nAb7zcdqrGpic.twitter.com/6XB00yQcEO — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 4, 2022

كما تطرق الرئيس التونسي خلال استقباله عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة لإنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة في لقاء تمحور حول إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة. #TnPRhttps://t.co/E8JX0JeGbkpic.twitter.com/M18v1j050K — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 4, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية