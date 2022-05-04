الرئيس التونسي يوجه نصيحة إلى رئيس الحكومة الليبية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية إن سعيد والدبيبة تبادلا خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. و"كانت هذه المكالمة مناسبة جدد من خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا القائم على التمسك بوحدة هذا البلد الشقيق وعلى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا".

المصدر: RT