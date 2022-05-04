تونس..النيابة العمومية تحقق بحادثة تداول تذاكر سفر تحمل كتابة باللغة العبرية

أكدت محاكم المهدية والمنستير في تونس أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت بفتح بحث عدلي بحادثة تداول تذاكر سفر عبر النقل غير المنتظم للأشخاص "لواج"، تحمل كتابة باللغة العبرية.

وفي تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، قال الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، إن "الحادثة، التي جدت أمس الثلاثاء، تمثلت في بيع تذاكر سفر تحمل كتابة عبرية وعلامة لإحدى شركات الكيان الصهيوني ومقرها تل أبيب"، مشيرا إلى أن "النيابة العمومية أذنت بحجز الأوراق الطابعة لدى الشركة المزوّدة ومقرها المنستير، فيما يتواصل البحث في الموضوع من قبل الشرطة العدلية بالمهدية".

وبحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم"، فإن بعض المسافرين كانوا قد تفطنوا إلى وجود كتابة عبرية على ظهر تذاكر السفر التي اقتنوها من شركة مرخص لها ببيع تذاكر السفر بمحطة النقل البري بالمهدية فيما أوضح ممثلون عن هذه الشركة أنه، بعد التفطن للأمر، تم فرز جميع بكرات التذاكر وعددها 600 بكرة وتحييد 10 بكرات تحمل كتابة عبريةـ لافتين إلى أنه تم إبلاغ شرطة المهدي، والتي بادرت بحجز البكرات موضوع الحادثة مع تحرير محضر في الغرض.

وأشار ممثلو الشركة إلى أنهم أبلغوا الشركة المزودة ومقرها المنستير، التي وردت بكرات التذاكر من ألمانيا، حيث شددت على أنها ستعمل على التدقيق في الأمر مع الشركة المذكورة، وفق "موزاييك إف إم".

المصدر: "موزاييك إف إم"