أمير سعودي يعلق على تغريدة علاء مبارك بمناسبة ذكرى ميلاد والده

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تغريدة نشرها علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بمناسبة ذكرى ميلاد والده التي توافق الرابع من مايو.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال علاء مبارك: "قد تغيب الحقيقة لبعض الوقت، لكنها أبدا لن تغيب طوال الوقت، وقد يمنع الباطل بصوته المرتفع كلمه الحق، لكنه أبدا لن يصمد أمام قوة الحق وصلابته، وقد يتمكن البعض من تزييف وتشويه التاريخ، لكنهم أبدا لن يستطيعوا محو التاريخ أو تغييره..4 مايو..ذكرى ميلاد والدي ..اللهم ارحم أبي واغفر له".

هذا وعلق الأمير عيد الرحمن بن مساعد على تغريدة علاء مبارك قائلا: "رحم الله والدكم وغفر له وأسكنه فسيح جناته..بطل من أبطال "حرب أكتوبر" العظام، وزعيما كريما أحبنا وأحببناه، وحفظ والدتكم الكريمة وأسرتكم كافة وأسعدكم في الدارين"، ليرد عليه علاء مبارك بالقول: "الحمد لله وشكرا على ذوقك أخي الكريم..أدام الله عليكم نعمة الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء".

رحم الله والدكم وغفر له وأسكنه فسيح جناته بطل من أبطال حرب أكتوبر العظام وزعيمًا كريمًا أحبنا وأحببناه وحفظ والدتكم الكريمة وأسرتكم كافة وأسعدكم في الدارين — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 3, 2022

الحمد لله وشكراً على ذوقك اخى الكريم ، ادام الله عليكم نعمة الصحة وانعم عليكم بالأمن والرخاء 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 3, 2022

المصدر: RT