حماس: وفد الحركة سيبحث في موسكو التطورات في الأقصى والضفة

أعلنت حركة "حماس" أن وفدا قياديا منها وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، موضحة أنه ستكون على طاولة البحث الأحداث في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وذكرت الحركة في بيان رسمي أن رئيس مكتب العلاقات الدولية فيها موسى أبو مرزوق، يترأس الوفد القيادي، وأن الوفد يضم أيضا أعضاء المكتب السياسي للحركة فتحي حماد وحسام بدران بالإضافة إلى ممثل الحركة في موسكو.

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وأشار البيان إلى أن الوفد سيبحث مع المسؤولين الروس "آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية ولا سيما الأحداث الجارية في المسجد الأقصى والضفة الغربية".

المصدر: RT