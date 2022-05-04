مستوطنون يرفعون العلم الإسرائيلي فوق الحرم الإبراهيمي

أقدمت القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين، على رفع العلم الإسرائيلي فوق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تلك القوات ومجموعات المستوطنين رفعت العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي، تمهيدا للاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال".

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ونقلت الوكالة عن مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين".

وأضاف الجعبري أن "هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)