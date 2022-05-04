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"سانا": مقتل وإصابة عدد من مسلحي "قسد" في هجمات منفصلة بريف دير الزور في سوريا

أخبار العالم العربي

AP Baderkhan Ahmad
عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية"
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل وإصابة عدد من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" في هجمات منفصلة استهدفت سيارات ونقاطا لقواتها بريف دير الزور الشمالي.

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وقالت "سانا" نقلا عن مصادر محلية إن "هجوما مسلحا نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي" استهدف نقطة عسكرية لميليشيا  "قسد" في قرية السجر شمال دير الزور، وسط أنباء شبه مؤكدة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من مسلحي الميليشيا".

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية قولها إن "مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لميليشيا "قسد" في قرية غريبة الشرقية شمال دير الزور، ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة اثنين اخرين وذلك قبل ساعات من استهداف مجهولين سيارة عسكرية أخرى للميليشيا قرب بلدة العزبة بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة أخر".

المصدر: "سانا"

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