"يجب أن تخجل من نفسك"..احتجاجات بوجه رئيس وزراء إسرائيل ووزيرة الداخلية باحتفالات عدة (فيديوهات)

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، لمضايقات ومقاطعة واحتجاجات، أثناء حديثهما في احتفالات مختلفة لما يسمى "يوم الذكرى".

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وفي مقبرة "جبل هرتسل"، قاطعت عشرات عائلات القتلى الإسرائيليين كلام نفتالي بينيت خلال مراسم تأبين الدولة بينما كان يستهل خطابه، حيث صاح بعض المحتجين: "يجب أن تخجل من نفسك"، فيما رد بينيت: "أحبك جميعا وأسمع ألمك"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

هذا وأظهرت مقاطع فيديو عدة صراخ المحتجين بوجه نفتالي بينيت.

وفي تل أبيب، واجهت شاكيد مضايقات عندما تحدثت في حفل "يوم الذكرى" بمقبرة سيغولا، حيث احتج أريك حنان، شقيق أحد القتلى، على شاكيد فور بدء حديثها، ووصفها بأنها "مقززة" ودعاها إلى "الخجل" و"العودة إلى المنزل"، في حين طلب منه احترام الحفل من قبل المضيف ومن قبل العائلات الأخرى من حوله، ليقول بأنه "كان على شاكيد أن تحترم العائلات المفجوعة بعدم الحضور".

واعتبر أن حضور شاكيد يعد "بصق في وجه من يشعر بالحزن"، وزعم أن "حكومتها وافقت على منح رواتب للإرهابيين".

ومن جانبها، ردت شاكيد من على خشبة المسرح قائلة: "لا بأس..العائلات الحزينة مقدسة، ولها الحق في التعبير عن آلامها".

المصدر: "جيروزاليم بوست"