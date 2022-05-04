وزير الأوقاف الأردني يحذر من مغبة الاستمرار في التهديد باقتحام حرمة المسجد الأقصى

حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة من مغبة الاستمرار بالتهديد باقتحام حرمة المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود أو السماح لهم بذلك من قبل السلطات.

واعتبر محمد الخلايلة أن ذلك يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وقال الخلايلة في بيان يوم الأربعاء إن على سلطة الاحتلال التوقف عن مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة المزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم وجر المنطقة إلى حروب وصراعات لا تحمد عواقبها.

وذكّر بأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس وترعاه وصاية هاشمية تذود عن حرمته ليكون مكانا لعبادة المسلمين.

المصدر: وكالة "بترا" الأردنية