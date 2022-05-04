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بعد الإعلان عن إسقاط "طائرة تجسس مسلحة سعودية"..الحوثيون يؤكدون شن طيران التحالف غارة على حجة

أخبار العالم العربي

بعد الإعلان عن إسقاط
AP
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، أنه بعد "خرق الهدنة بطائرة تجسس سعودية"، شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، "غارة جوية في منطقة حرض/محافظة حجة".

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الحوثيون يعلنون عن إسقاط
الحوثيون يعلنون عن إسقاط "طائرة تجسس مسلحة سعودية"

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام: "بعد خرق الهدنة بطائرة تجسسية شن طيران العدوان غارة جوية في منطقة حرض/م حجة".

وأضاف عبد السلام: "من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة".

وقي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن إسقاط "طائرة تجسس مسلحة سعودية" في محافظة حجة باليمن.

المصدر: RT 

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