بعد الإعلان عن إسقاط "طائرة تجسس مسلحة سعودية"..الحوثيون يؤكدون شن طيران التحالف غارة على حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، أنه بعد "خرق الهدنة بطائرة تجسس سعودية"، شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، "غارة جوية في منطقة حرض/محافظة حجة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام: "بعد خرق الهدنة بطائرة تجسسية شن طيران العدوان غارة جوية في منطقة حرض/م حجة".

وأضاف عبد السلام: "من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة".

بعد خرق الهدنة بطائرة تجسسية شن طيران العدوان غارة جوية في منطقة حرض/م حجة، ومن شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 4, 2022

وقي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن إسقاط "طائرة تجسس مسلحة سعودية" في محافظة حجة باليمن.

المصدر: RT