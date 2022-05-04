رئيس الوزراء الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة أسرانا ومفقودينا من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بإعادة "الجنود الأسرى والمفقودين من أرض المعركة" في غزة.

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وقال بينيت في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا معارك إسرائيل: "نخوض حربا ضد عدو لئيم يطمع في الموت. ويوما بعد يوم نحصل على تذكير بأن المشوار لم يكتمل بعد. إذ لا يتوانى أعداؤنا عن رغبتهم بتدمير حياتنا، بدلا من بناء حياتهم ومستقبلهم، لكن ماذا حققوه وماذا حققناه نحن".

قال رئيس الوزراء بينيت في المراسم لإحياء ذكرى شهداء معارك إسرائيل:



"نخوض حربًا ضد عدو لئيم يطمع في الموت. ويومًا بعد يوم نحصل على تذكير بأن المشوار لم يكتمل بعدُ. إذ لا يتوانى أعدوؤنا عن رغبتهم بتدمير حياتنا، بدلاً من بناء حياتهم ومستقبلهم، لكن ماذا حققوه وماذا حققناه نحن. pic.twitter.com/okdPz6GEv8 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) May 4, 2022

وشدد على: " أننا سنواصل التعاظم على نطاق يجعل أعداءنا يدركون في نهاية المطاف ويوما ما بأن حلمهم بإبادتنا لا طائل منه".

وأكد أن "إسرائيل لا تنسى أسراها ومفقوديها، والذين لم يعودوا من أرض المعركة في غزة"، مضيفا: "لا ننسى هدار غولدين وأورون شاؤول وأفيرا منغيستو وهشام السيد وغيرهم من مفقودينا".

سنواصل التعاظم على نطاق يجعل أعداءنا يدركون في نهاية المطاف ويومًا ما بأن حلمهم بإبادتنا لا طائل منه.



أيها الرفاق، نحن لا ننسى أسرانا ومفقودينا، والذين لم يعودوا من أرض المعركة. ولا ننسى هدار غولدين وأورون شاؤول وأفيرا منغيستو وهشام السيد وغيرهم من مفقودينا. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) May 4, 2022

وتابع قائلا: "لقد كنا هناك عندما أرسلنا أبناءنا إلى أرض المعركة، ونحن هنا لنواصل التزامنا بإعادتهم إلى بيوتهم. إنها ولايتنا، وهذا هو التزامنا".

المصدر: RT