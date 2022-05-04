رئيس الحكومة الليبية ينفي ما نسب له في صحيفة بريطانية

نفى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ما نُسب له من تصريحات، تضمنها مقال نُشر باسمه في صحيفة التايمز البريطانية، أمس الثلاثاء.

وقال باشاغا في تغريدة له إنه "فوجئ بمقال منسوب له منشور في صحيفة التايمز الإنجليزية"، داعيا الصحيفة لتحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة.

وكانت الصحيفة قد نشرت الثلاثاء مقالا باسم فتحي باشاغا تضمن دعوة للعمل المشترك مع بريطانيا، ووصف الحكومة الليبية "بالشريك الحقيقي" لبريطانيا لإيقاف روسيا، كما تضمن المقال وعودا بمساعدة ليبية لإيقاف اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

المصدر: RT