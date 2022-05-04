 
مباشر
عاجل
الكرملين: الجيش الروسي لا يقتحم مصنع "آزوفستال" بل يمنع قوات كييف من الانتشار في مواقعها العسكرية

إحباط محاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى السعودية وتوقيف المتورطين

أخبار العالم العربي

إحباط محاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى السعودية وتوقيف المتورطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy1q

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، إحباط محاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى المملكة، والقبض على المتورطين في تهريبها.

إقرأ المزيد
السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 3.7 مليون حبة كبتاغون
السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 3.7 مليون حبة كبتاغون

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب 760 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و45 طنا و624 كيلوغراما من نبات القات المخدر، والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم 61 متهما، منهم 41 مواطنا سعوديا و20 أجنبيا مخالفا لنظام أمن الحدود: 11 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية".

وأضاف: "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: "الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا