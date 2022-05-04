 
مباشر
عاجل
الكرملين: الجيش الروسي لا يقتحم مصنع "آزوفستال" بل يمنع قوات كييف من الانتشار في مواقعها العسكرية

الكويت.. إخلاء سبيل الشيخ فهد سالم العلي بكفالة مالية

أخبار العالم العربي

الكويت.. إخلاء سبيل الشيخ فهد سالم العلي بكفالة مالية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy15

أصدرت السلطات القضائية في الكويت قرارا بإخلاء سبيل الشيخ فهد سالم العلي الصباح، بكفالة مالية، بعد استمرار احتجازه ثلاثة أيام، بسبب "تغريدة".

إقرأ المزيد
الكويت.. النيابة تأمر باستمرار حجز الشيخ فهد سالم العلي
الكويت.. النيابة تأمر باستمرار حجز الشيخ فهد سالم العلي

وأخلت النيابة العامة سبيل الشيخ الصباح، بضمان مالي، بعد استمرار احتجازه ثلاثة أيام في قضية أمن دولة بسبب تغريدة اعتبرتها وزارة الداخلية "مجرمة" رغم قيام المتهم بحذفها من حسابه في موقع "تويتر".

وأوضح مصدر لصحيفة "القبس" أن "النيابة العامة لا تزال تواصل التحقيق في القضية ومن المتوقع إحالتها إلى محكمة الجنايات والمطالبة بإنزال العقوبة القانونية بحق المتهم"، مؤكدا أن "حذف التغريدة المجرمة لا يعفي صاحبها من العقاب".

المصدر: "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا