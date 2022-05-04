مصر.. طبيبة تكشف عن كارثة يتناولها المصريون كل دقيقة بعد فيديو اللحم المقزز

كشفت رئيسة لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين في مصر، شيرين زكي، تفاصيل حول انتشار لحم مفروم مصنوع من كراتين البيض في البلاد بدلا من اللحم، داخل سندويتشات الحواوشي.

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وتابعت: "هل يعقل أن يباع رغيف حواوشي بجنيه أو حتى 5 جنيهات، مضيفة أن كرتونة البيض مليئة بالقذارة والأتربة وبيض الحشرات وبراز وبول الفئران".

وهاجمت زكي هيئة سلامة الغذاء الحكومية حيث أكدت أنها تعد رد فعل لما يحدث من تجاوزات داخل المطاعم وما شابهها من محلات، مؤكدة أن الهيئة لم تقم بواجبها تجاه المجتمع.

وواصلت زكي حديثها: "الهيئة إذا أرادات أن ترى ما يحدث داخل المطاعم فعليها أن تفعل دورها وسترى كوارث داخل الأطعمة التي يتناولها المصريون كل دقيقة، فهناك لحوم مفرومه بالأسواق تحتوي على دهون وأحشاء وجلود وسقط أجنة".

وأضافت: "كنا بنقول إزاي يتباع رغيف الحواوشي بجنيه ونص واتنين جنيه ولا حتى خمسة جنيه معمول من كائن لسه لم نكتشفه لأن لحم الكلاب أغلى من كده، وكمان لحوم الحمير أرقى من السعر ده، بس لم يكن يخطر ببالي أنه كرتون بيض مفروم مليء بالقذارة والأتربة وبقايا البيض والسالمونيلا وبيض الحشرات وبراز وبول الفئران".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمل ساندويتشات الحواوشي داخل المحلات بكراتين البيض الفارغة، بعد إضافة مكسبات طعم وغيرها من الإضافات الأخرى.

وأظهرت الصور (فرم) كراتين البيض الفارغة ووضعها بإحدى الماكينات لتصبح على شكل لحمة مفرومة، وهو ما أثار حفيظة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24