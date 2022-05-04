لبنان.. هيئة الإشراف على الانتخابات تكشف عن وجود فوضى في الإعلام والإعلان

كشف رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية، القاضي نديم عبد الملك، عن وجود فوضى في الإعلام والإعلان، والرشاوى، خلال التحضير للانتخابات اللبنانية المرتقبة هذا الشهر.

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وقال عبد الملك في تصريح صحفي: "هناك فوضى في الإعلام والإعلان والرشاوى، التي نسمع عنها من دون أن تصلنا أي شكوى في هذا الخصوص"، مؤكدا أن هذه الفوضى تنطبق أيضا على استطلاعات الرأي التي تنجح مرشحا وتسقط آخر، بالرغم من أن الهيئة وجهت تنبيهات في هذا الإطار إلى المعنيين، عملا بالقانون الذي يوجب الاستحصال على إذن كلامي، وتزويدها مسبقا بكل استطلاع رأي معد للإعلان عنه. ولم يلتزم إلا مستطلع واحد".

وأشار إلى أنه "شددنا في بياناتنا على ضرورة التقيد بنص المادة 79 في قانون الانتخاب، التي توجب تخفيف خطابات الكراهية والتخوين، بعيدا من التحقير والشتم والحض على النزاع الطائفي، وأحيانا الإرهاب، واستغلاله ربما في شد العصب".

وانتقد عبد الملك الافتقار إلى المساواة في الظهور الإعلامي للمرشحين المنسحب أيضا على السقف الانتخابي.

وردا على سؤال هل نحن أقرب إلى الديمقراطية في هذه المشهدية؟ قال: "على ما أراه لسنا أقرب إلى الديمقراطية حتى الآن، لأن الديمقراطية تفترض النزاهة والحياد والشفافية في الانتخابات ووقف خطاب الكراهية والتخوين والتهويل والتخويف، ووقف تناقل الإشاعات وعدم الدقّة. إن جميع هذه المعايير مهددة".

المصدر: "النهار"