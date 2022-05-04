الغرفة التجارية المصرية: نبحث عن مستورد لعبة نجمة داوود المثيرة للجدل

أعلنت الغرفة التجارية في مصر، أنها تبحث عن الجهة التي استوردت "لعبة نجمة داوود" المنتشرة في الأسواق المصرية، كاشفة أن اللعبة مستوردة من دولة الصين.

وطالب بركات صفا، سكرتير عام شعبة الأدوات الكتابية وألعاب الأطفال، بالغرفة التجارية في مصر، في تصريح لموقع "القاهرة 24" بـ"وقف استيراد لعبة نجمة داوود للأسواق المصرية، بعد أن أثارت جدلا من قبل عدد كبير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد أن اللعبة مستوردة من دولة الصين، مطالبا بسحب الكميات المتواجدة من اللعبة من الأسواق المصرية، مضيفا أن "الكميات المستوردة من لعبة نجمة داوود ليست كثيرة، وسنبحث عن المستورد لهذه اللعبة".

المصدر: موقع القاهرة 24

من جهة أخرى، أوضح بركات صفا أن الإقبال على شراء ألعاب الأطفال ضعيف للغاية، وأقل من العام الماضي بنحو 40 بالمئة، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي، وقلق المستهلكين من الاختلاط، إلا أنه كان في ذلك الوقت استقرارا سعريا للسلع الغذائية الأساسية، بينما يعاني المواطن هذا العام من ارتفاع الأسعار.

المصدر: موقع "القاهرة 24"