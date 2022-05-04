خلال غسل "مفرش قمح".. غرق 4 فتيات في محافظة سوهاج المصرية

لقيت 4 فتيات مصرعهن غرقا في "الترعة الفاروقية"، خلال غسل "مفرش قمح"، في دائرة مركز أخميم بشرق محافظة سوهاج في مصر.

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وأوضح مدير أمن سوهاج، اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، أنه تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من أهالى نجع الدير التابع لقرية "العيساوية شرق" ، بغرق 4 فتيات داخل الترعة الفاروقية".

انتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على، رئيس فرع الأمن العام، والعميد أحمد عزت، مدير الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهرى، إلى مكان الحادث.

وأضاف: "تبين من المعاينة والفحص غرق كل من الفتاة نانسي. ب، وشقيقتها أستير، وابنتي عمهما مارينا. أ، وندى. ن، وجميعهن تتراوح أعمارهن ما بين 11 و12 سنة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تواجد الفتيات على حافة الترعة من أجل غسل "مفرش قمح" لاستخدامه أثناء جمع محصول القمح في عملية الدريس، انزلقت قدم إحداهن وسقطت داخل الترعة، وسقطت الفتيات الثلاث الباقيات خلفها أثناء محاولة إنقاذها.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثث ثلاثة منهن، وتعمل على تكثيف جهودها من أجل إنتشال الجثة الرابعة الخاصة بالطفلة ندى.

المصدر: "المصري اليوم"