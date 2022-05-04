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وزير الأوقاف المصري: رفع الأعلام الإسرائيلية على الأقصى استفزاز خطير للمسلمين

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف المصري: رفع الأعلام الإسرائيلية على الأقصى استفزاز خطير للمسلمين
AP
الأقصى
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أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن ‏رفع الأعلام الإسرائيلية وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي في الأقصى اعتداء صارخ على حرمة المسجد واستفزاز خطير لمشاعر المسلمين في العالم.

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وأضاف جمعة في تصريحات صحفية أن هذا التصرف يخدم جماعات التطرف ويضر بالسلام العالمي وحوار الأديان والثقافات.

وكانت القوات الإسرائيلية قد منعت رفع أذان العشاء، مساء أمس الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، في بيان، إن "قوات الاحتلال منعت رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، في حائط المبكى (البراق) بمناسبة "عيد الاستقلال".

المصدر: RT

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