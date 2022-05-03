دقلو: صراعات قبائل دارفور مصطنعة ومدبرة من قبل جهات معلومة لدينا

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، من وصفهم بـ "المتربصين"، بالوقوف وراء تأجيج الصراع بين قبائل دارفور غربي البلاد.

وقال دقلو في بيان صحفي إن "الصراع القبلي في دارفور مصطنع ومخطط له، و هناك من يتربصون بالسودان ولدارفور"​​​.

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وأضاف أن "أحداث كرينك والجنينة لن تمر دون محاسبة، ومعرفة الجناة وتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة" ، معلنا عن "تكوين عدد من اللجان القانونية والسياسية، بجانب لجنة محايدة برئاسة النائب العام، لإجراء التحقيقات حول هذه الأحداث".

وأضاف أنه "ستتم أيضا مراجعة كل تحقيقات كولقي وأحداث غرب دارفور بشفافية تامة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث".

ولفت إلى وقوع المشاكل القبلية "حتى في ظل تواجد المجتمع الدولي واليوناميد".

ووقعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين بعض المكونات القبلية بولاية غرب دارفور السودانية خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي ما أسفر عن مصرع وجرح حوالي 200 مدني، حسب بيانات الحكومة الرسمية.

المصدر: "سبوتنيك"