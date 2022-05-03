ملك المغرب يعزي الطائفة اليهودية بأكادير بوفاة زعيمهم

أرسل الملك المغربي محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير سيمون ليفي، وأشاد بـ"خصاله ومناقبه".

وجاء في برقية الملك "تلقينا بتأثر كبير، نبأ وفاة المرحوم سيمون ليفي، رئيس الطائفة اليهودية بأكادير"، حسب وكالة الأنباء المغربية.

وقالت الوكالة إن الملك "أعرب لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية ولأصدقاء الراحل ومحبيه، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته".

وأضاف في البرقية "وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من مناقب فاضلة وخصال رفيعة، وغيرة وطنية صادقة، ومن تعلق متين بثوابت الأمة ومقدساتها، على غرار رعايانا الأوفياء من أبناء الطائفة اليهودية، فضلا عما عهد فيه من عطاء غزير وحرص شديد على الإسهام في أعمال البر والإحسان".

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء