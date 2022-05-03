صحيفة: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التقى بن سلمان في أبريل في مسعى لتحسين العلاقات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن رئيس المخابرات المركزية وليام بيرنز التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي في مسعى منه لتحسين علاقات البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين قولهم إن بيرنز "أجرى رحلة غير معلنة إلى السعودية الشهر الماضي للقاء بن سلمان ، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيسي لها في الشرق الأوسط".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الزيارة تمت في منتصف أبريل في مدينة جدة الساحلية، حيث أمضت القيادة السعودية معظم شهر رمضان المبارك".

ونقلت أحد المسؤولين الأمريكيين قوله عن الاجتماع: "لقد كانت محادثة جيدة، وبنبرة أفضل من اللقاءات السابقة".

المصدر: "وول ستريت جورنال"