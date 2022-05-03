 
مباشر

إسرائيل تسمح باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتخرب سماعاته الخارجية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تسمح باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتخرب سماعاته الخارجية
AP Mahmoud Illean
قوات إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxx8

سمحت إسرائيل باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الذي يصادف ما يسمى "عيد الاستقلال الإسرائيلي".

إقرأ المزيد
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة وتغلق المعابر مع قطاع غزة
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة وتغلق المعابر مع قطاع غزة

هذا ومنعت القوات الإسرائيلية رفع أذان العشاء، مساء يوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن "قوات الاحتلال منعت أداء صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، في حائط البراق بسبب ما يسمى عيد الاستقلال".

من جهته، قال الناطق باسم حركة "فتح"، منذر الحايك: "‏رفع الأعلام الإسرائيلية والغناء في باحات المسجد الأقصى أسلوب جديد لاستفزاز مشاعر المسلمين سيواجه بالرباط والتصدي، وعلى الاحتلال تحمل مسؤولية إشعال فتيل الحرب الدينية‏".

المصدر: RT + "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا