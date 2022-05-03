"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم بالدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة
AP
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه "سيبقى في الموقع المتقدم بالدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة".
وخلال زيارته لعائلة راغب حرب، أحد قادة "المقاومة" في لبنان، قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق: "راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين، وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة ولن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا".
وتابع قاووق: "سنجتاز كل المحن والأزمات، وسننتصر وإن النصر صبر ساعة".
المصدر: "النشرة"