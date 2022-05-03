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"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم بالدفاع عن ​الجنوب​ ولبنان والأمة

أخبار العالم العربي

AP
أعلام "حزب الله"
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه "سيبقى في الموقع المتقدم بالدفاع عن ​الجنوب​ ولبنان والأمة".

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وخلال زيارته لعائلة راغب حرب، أحد قادة "المقاومة" في لبنان، قال عضو المجلس المركزي في ​"حزب الله​"، نبيل قاووق: "راية ​المقاومة​ ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين، وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن ​الجنوب​ ولبنان والأمة ولن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا".

وتابع قاووق: "سنجتاز كل المحن والأزمات، وسننتصر وإن النصر صبر ساعة".

المصدر: "النشرة"

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