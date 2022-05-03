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الرئيس اللبناني يعود إلى ما قاله قبل 24 عاما عن الانتخابات

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يعود إلى ما قاله قبل 24 عاما عن الانتخابات
AP Hassan Ammar
الرئيس اللبناني، ميشال عون
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استذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، ما كتبه عام 1988، حول الانتخابات في لبنان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ميشال عون: "مع تصاعد منسوب المال الانتخابي أستذكر ما كتبت في العام 1998:

- تحاشوا أن تنتخبوا المرشحين لما في جيوبهم فهذا لهم، بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم فهذا لكم.

- اعملوا على إيصال الشرفاء المتحلين بإرادة العمل، فالشرف يحميهم من المذلات، وإرادة العمل تعطيهم القدرة على التنفيذ والإنجاز".

المصدر: RT

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