وكالة: الجيش الصحراوي يستهدف نقاط تمركز للقوات المغربية في "المحبس"

أعلنت قوات "الجيش الصحراوي" أنها نفذت هجمات جديدة ضد القوات المغربية في عدد من المناطق، وأنها كبدتها "خسائر فادحة" في المعدات والأرواح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.

وحسب بلاغ عسكري نقلته الوكالة فإن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي" استهدفت عددا من نقاط تمركز للقوات المغربية، في "منطقة سبخة تنوشاد، وأن مفارز أخرى قصفت خنادق للجنود في منطقة لعكد بقطاع المحبس.

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وأضاف البلاغ أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي دمرت مقر قيادة الفيلق 43 في منطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس".

وأشارت الوكالة إلى أن "مفارز من الجيش الصحراوي، ركزت أول أمس قصفها على جنود مغاربة في منطقتي كلب النص وأسطيلة ولد بوكرين في قطاع أوسرد".

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية (واص)