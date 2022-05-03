"شؤون الأسرى" التابعة للحوثيين: تبلغنا بكشف عن إفراج الأسرى يتضمن أسماء خلاف ما أعلنت عنه السعودية

قالت لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية إنه "بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسراها، تبلغت بكشف يتضمن عددا من الأسماء خلاف ما أعلنت عنه المملكة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، أوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء، عبد القادر المرتضى، قائلا: "بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلغنا بكشف يتضمن عددا من الأسماء خلاف ما أعلنت، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا".

وأضاف عبد القادر المرتضى: "بدورنا أبلغنا الصليب الأحمر أننا غير معنيين بهم، وعلى دول العدوان التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف هو إنساني بامتياز".

بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلّغنا بكشف يتضمن عددا من الأسماء خلاف ما أعلنت ، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا.

بدورنا أبلغنا الصليب الأحمر أننا غير معنيين بهم، وعلى دول العدوان التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف هو إنساني بامتياز. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) May 3, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية أنه "سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة".

المصدر: RT