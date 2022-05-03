 
مباشر

بعد دخولهم إلى مياهها الإقليمية بالخطأ... الكويت تسلم العراق 5 صيادين

أخبار العالم العربي

بعد دخولهم إلى مياهها الإقليمية بالخطأ... الكويت تسلم العراق 5 صيادين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxud

أعادت السلطات الكويتية 5 صياديين عراقيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ، بعد التحقيق معهم والتحقق من هوياتهم.

إقرأ المزيد
الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية (فيديو)
الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية (فيديو)

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "رجال خفر السواحل وأثناء مرور الزوارق البحرية وتمشيط المياه الإقليمية من قبل الدوريات، ضبطوا 5 عراقيين يمارسون صيد الأسماك ودخلوا المياه الاقليمية بالخطأ".

وأضافت: "تم التحقيق مع الصيادين للتأكد من هوياتهم والهدف من تواجدهم"، لافتة إلى أنه "تم التأكد من أنهم دخلوا المياه الكويتية عن طريق منطقة راس القيد، والتأكد من تواجدهم بهدف صيد الأسماك".

ولفتت إلى أنه "تم أخذ تعهدات من المضبوطين، والتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية، وتم تسليمهم لقوة خفر السواحل العراقية لاتخاذ ماتراه مناسباً بحقهم".

المصدر: "الراي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا