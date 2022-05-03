مصر.. النيابة تصدر قرارا حول الفيديو المثير للجدل أخر أيام رمضان

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية، بالإشارة والقول والفعل، وتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة.

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وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت مقطعًا مصورًا للمتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه خلال ارتكابه الجريمة بإحدى وسائل النقل، وبالتزامن مع تداوله تقدمت المجنى عليها ببلاغ، تضررت فيه من المتهم، لما أتاه من أفعال قِبَلها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتمكنت التحريات من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة بمحيطه من التوصل لشخص المتهم، وإلقاء القبض عليه.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجنى عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نسب إليه من اتهامات، وأقر أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صور ارتكابه الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدر: القاهرة 24