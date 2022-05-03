انتشال جثتي مواطن سوري وابنته بعد سقوطهما في نهر بشمال لبنان

انتشلت عناصر الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، جثتي رجل سوري وابنته، سقطا يوم أمس في نهر داريا، ببلدة زغرتا، في شمال لبنان.

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وقالت ​المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني​، إن "فرق من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني، ومن المراكز البرية المجاورة، انتشلت في تمام الساعة 7:15 من صباح اليوم جثة الفتاة التي أبلغ عن سقوطها أمس ووالدها، وهما من ​النازحين السوريين​، في نهر داريا/زغرتا وذلك بعد أن شاهد ذويها الجثة على ضفاف النهر".

وأضافت: "إن عمليات البحث عن الفتاة ووالدها انطلقت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الاثنين، وأجريت عمليات المسح الميداني الشامل برا وبحرا من موقع الحادثة وصولا إلى نهر أبو علي في ​طرابلس​"، لافتة إلى أن "العناصر تعمل في هذه الأثناء على انتشال جثة الأب ليتم نقل الجثتين الى ​المستشفى الحكومي​ عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: RT