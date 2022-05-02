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وزير الداخلية اللبناني: التحضيرات لإنجاز الانتخابات النيابية اكتملت

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وزير الداخلية اللبناني: التحضيرات لإنجاز الانتخابات النيابية اكتملت
AFP
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أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات النيابية بموعدها، وقال إنه يتابع يوميا مسألة التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين.

وأوضح مولوي أن تقسيم مكاتب الاقتراع بالخارج يأتي من البعثات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، وأنه لم يرده أي تغيير من الخارجية بشأن مراكز اقتراع في سيدني والولايات المتحدة، مضيفا: "هناك مراقبون دوليون للانتخابات التي ستجرى في لبنان وقمنا بكل التسهيلات لذلك".

يذكر أنه من المقرر أن يدلي المغتربون بأصواتهم يومي 6 مايو (المقيمون في الدول العربية) و8 مايو (المقيمون في الدول الغربية) الحالي، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.

المصدر: "صوت لبنان"

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