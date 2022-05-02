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الحوثيون يعلنون انتهاء الشهر الأول من الهدنة الأممية ويتحدثون عن "مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون انتهاء الشهر الأول من الهدنة الأممية ويتحدثون عن
AP Hani Mohammed
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عن "انتهاء الشهر الأول للهدنة الأممية الإنسانية، دون السماح بأي رحلة إلى مطار صنعاء"، ما اعتبره "مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام: "انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء، في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه".

وتابع عبد السلام: "إضافة إلى الاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروق العسكرية، حيث شن طيران العدوان التجسسي صباح اليوم غارتين في منطقة صرواح/مأرب".

المصدر: RT

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