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وزير الدفاع السوري في أول زيارة ميدانية له: "النصر على المشروع الإرهابي قريب"

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وزير الدفاع السوري في أول زيارة ميدانية له:
وزير الدفاع السوري في أول زيارة ميدانية ـ (الإدارة السياسية في الجيش السوري)
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زار وزير الدفاع السوري الجديد العماد علي محمود عباس عددا من مقاتلي الجيش السوري في مواقعهم، وعددا من جرحى الجيش، وذلك في أول نشاط ميداني له منذ تسميته وزيرا الخميس الماضي.

وجاءت زيارة عباس إلى إحدى التشكيلات المقاتلة، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

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ونقلت الوكالة عن عباس أن "النصر على المشروع الإرهابي قريب بهمة رجال جيشنا وحكمة قيادتنا الشجاعة وعلى رأسها الرئيس الفريق بشار الأسد".

وشدد عباس "على أهمية مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص وتجسيد قيم جيشنا البطل والتعبير عن أصالة وعراقة تاريخه الطويل".

وأضافت الوكالة أن عباس زار جرحى الجيش في بعض المشافي العسكرية وهنأهم بالعيد.

 

المصدر: "سانا"

 

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