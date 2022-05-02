فيضان نهر الخابور بمحافظة الحسكة السورية بسبب الأمطار الغزيرة (صور)

تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة الحسكة السورية بفيضان نهر الخابور، جراء جريان الوديان المنحدرة من جبل عبد العزيز بجنوب غرب المحافظة.

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وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح مدير الموارد المائية في الحسكة، المهندس عبد العزيز أمين أن "منسوب مياه نهر الخابور ارتفع جراء السيول المنحدرة من وديان جبل عبد العزيز ومن وادي شلاح في ريف رأس العين، حيث وصلت غزارة النهر إلى نحو 75 مترا مكعبا في الثانية"، لافتا إلى "أهمية فيضان النهر لجهة تعزيز الموارد المائية في سد الباسل جنوب مدينة الحسكة، ما يتيح إعطاء ريات للمساحات المزروعة على سرير نهر الخابور".

هذا وأفادت "سانا" بأن نهر الخابور كان قد جف بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، وذلك جراء انحباس الأمطار وتحكم المحتل التركي بروافد النهر التي تنبع أغلبيتها من الأراضي التركية.

المصدر: "سانا"