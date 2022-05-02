سمير جعجع يوجه كلمة لطلاب "القوات اللبنانية" ويتحدث عن "هزيمة" حزب الله

وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، كلمة إلى مؤيديه من "الطلاب والخريجين"، أكد خلالها أن "لبنان رح يرجع والحق ما بموت".

وخلال تخرج كوادر مصلحة الطلاب، قال سمير جعجع: "لبنان رح يرجع والحق ما ممكن يموت..طلاب لبنان..شابات لبنان.. شباب لبنان، إجا الوقت تتحركوا وتتحركوا بقوة لأنو بلدكن بخطر، وناسكن بخطر، وتراثكن وتاريخكن بخطر، ولقمة عيشكن بخطر، والأهم من هودي كلن، وجودكن بهالبلد ومستقبلكن بخطر".

وأضاف جعجع: "البكاء على الأطلال والنحيب والعييط والصريخ وانتقاد "حزب الله" والرئيس، ميشال عون.. هيدا كللو ما بيفيد لأنو كل الحقايق والوقايع صارت واضحة..السؤال الأساسي يللي بيطرح حالو: هل بعد بينعمل شي تا نطلع من الوضع اللي نحنا فيه؟ وشو هوي هالشي؟ جوابي هوي إنو أكيد بينعمل شي، ما في فساد وما في شر بهالدني فيون يدوموا إلى أبد الآبيدين، اللهم يلتقى مين يوقفون..هل فينا نحنا نوقفون؟ طبعا فينا نوقفون وما ننسى حالنا مينا نحنا".

وتابع: "نحنا كشعب لبناني قادرين وقادرين كتير من خلال هالانتخابات نعمل التغيير المطلوب..نعم قادرين بهالورقة الصغيرة اللي منحطا بصندوقة الاقتراع، قادرين نخلص من "حزب الله" و"التيار الوطني" الحر وحلفاؤون ونخلص لبنان منون..طبعا من بعد منها الموضوع ما رح يكون هين بس عطول مسيرة الألف ميل بتبلش بخطوة أولى".

وأكمل جعجع: "التغيير والخلاص من جهنم اللي نحنا فيا بإيد الشعب اللبناني بـ6 و8 و15 أيار (مايو) الجايين وبالأخص بإيدكون انتوا شابات وشباب لبنان..عطول التغيير بالمجتمعات بتكون راس حربتو الأجيال الجديدة".

واستطرد: "الكيان مهدد والسيادة منتهكة وانهيار مالي واقتصادي والدولة مفلسة ومؤسساتا مفككة وإداراتا فاسدة وعزلة عربية وخارجية وسقوط القطاعات التربوية والصحية والمصرفية وفقر وجوع وتعتير ولا كهربا ولا بنى تحتية..ويا ريت اكتفوا بالمصايب اللي نزلوا علبنان واللبنانيين بآخر 5 سنين، بس بعدون مصرين يبقوا بالسلطة ومتمسكين بآخر كرسي فيا، ما فيكن تتصوروا شو عم يعملوا تا يضلّوا عكراسيون".

وأضاف رئيس حزب "القوات": "حزب الله من جهتو ما عم يترك شي ممكن ينعمل تا يدعم حلفائو المسيحيين إلا ما عم يعملوا..غرام ما فيي إلكن قديش".

وقال سمير جعجع: "قدامكن اليوم فرصة كبيرة..من جهة تحاسبوا الذميين الراكضين ورا السلطة وداحشين حالن بدويلة الحروبات ونظام الرئيس السوري بشار الأسد عحساب الدولة اللبنانية واستقلالا وسيادتها وحريّة شعبا متل ما عا حساب كل مواطن لبناني..فرصة كبيرة لتحاسبوا فلول عهد الانهيار والعزلة والموت، تيار العتمة والعمولات والكذب والغش والفشل ..لتحاسبوا اللي سرقوا الدولة واستفادوا من الصفقات والسمسرات..لتحاسبوا اللي ضلّلوا عشرات السنين يوعدوكن وبالآخر خذلوكون وسرقوا مصرياتكن وهجّروا ولادكن إخوتكن ورفقاتكن ودمّروا عاصمتكن وأحلامكن..ومن جهة تانية عندكن فرصة كبيرة تا تنتخبوا الثابتين على مبادئون ومواقفن وأهدافن..تنتخبوا الملتزمين بقيم الأخلاق والصدق ونضافة الكف والإستقامة وأهم اهم شي تا تنتخبوا اللي قادرين يطلّعوكون من هالمصيبة ويحطّوا لبنان عا طريق الإنقاذ

وأردف جعجع: "اتكلوا عا الله لتهزموا "حزب الله" وانتخبوا قوات..صوتكن اليوم مستقبلكن ومستقبل وطنكن بكرا، صوّتوا قوات ليبقالكن لبنان".

المصدر: موقع "القوات اللبنانية"