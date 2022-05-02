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مسرور بارزاني يدين الهجوم الصاروخي على محيط قضاء خبات شمالي العراق

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مسرور بارزاني يدين الهجوم الصاروخي على محيط قضاء خبات شمالي العراق
AP Daniel Leal / Source:AFP POOL
ئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني
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أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بيانا أدان فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط قضاء خبات بشمال البلاد.

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وفي بيانه، قال مسرور بارزاني: "أستنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات".

وأضاف بارزاني: "بهذا الصدد، أدعو السيد رئيس الوزراء الاتحادي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون، وتشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التي باتت تشكل تهديدا لاستقرار وأمن إقليم كردستان والعراق".

وتابع: "يجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقف جدي، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات".

المصدر: RT

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