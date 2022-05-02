أردوغان معايدا القوات المسلحة التركية: كفاحكم يفوق كل تقدير

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، التهنئة للقوات المسلحة التركية بمناسبة عيد الفطر، معتبرا أن كفاحها يفوق كل تقدير.

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وخلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال وجود الأخير في غرفة عمليات مشتركة تابعة لقيادة القوات البرية، هنأ أردوغان قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي، وتلك المشاركة في العمليات بشمال سوريا والعراق، بمناسبة عيد الفطر.

وقال أردوغان: "الكفاح الذي تخوضونه ضد الإرهابيين في المنطقة يفوق كل تقدير"، مؤكدا أن "التاريخ سيخلد هذا النضال الجاري داخل الحدود وخارجها".

وخاطب أردوغان المشاركين في عملية "المخلب-القفل" التي تجريها القوات التركية بشمال العراق، قائلا: "إن الأداء الذي أظهرتموه في عمليات المخلب لن ينسى إطلاقا".

المصدر: "الأناضول"