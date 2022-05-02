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الكويت.. النيابة تأمر باستمرار حجز الشيخ فهد سالم العلي

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الكويت.. النيابة تأمر باستمرار حجز الشيخ فهد سالم العلي
فهد سالم العلي
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أمرت النيابة العامة الكويتية باستمرار حجز الشيخ فهد سالم العلي، بعد عرضه عليها، اليوم الاثنين، والاستماع إلى أقواله في الشكوى المقدمة ضده من أمن الدولة.

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وكان الشيخ فهد سالم العلي أنكر الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي.

وتم الكشف مؤخرا في الكويت عن عدد من قضايا الفساد وتبييض الأموال مرتبطة بتسريب "تسجيلات أمن الدولة"، التي أثارت ضجة كبيرة، بسبب تورط بعض الشخصيات البارزة في البلاد، وخاصة أعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت.

وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر أحد الحسابات المجهولة مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطئ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".

المصدر: صحيفة الراي

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