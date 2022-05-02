نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا بديل عن الحوار للخروج من الأزمات السياسية

رأى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، أنه لا بديل عن الحوار للخروج من أزمات البلاد السياسية الحالية.

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وفي كلمة له، عقب صلاة عيد الفطر في قاعدة كرري العسكرية، قال دقلو إن الحوار هو المخرج الوحيد من أزمات البلاد السياسية، مؤكدا انه "لا بديل للحوار إلا الحوار".

وشدد على أن "أبناء الشعب السوداني قادرون على تجاوز كافة التحديات بالحوار والنقاش الهادف، الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، ويرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة، والبعد عن الأجندة وحب النفس".

وأضاف: "إن الفرصة سانحة أمام البلاد، لتحقيق طموحات الشباب الذين يحلمون بوطن مختلف"، داعيا إلى "العمل معا لتحقيق هذه الطموحات وتحقيق شعار الثورة (حرية، سلام وعدالة)".

المصدر: SUNA