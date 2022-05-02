لبنان.. الطيران الإسرائيلي يحلق فوق الساحل الجنوبي وعلى أطراف بيروت

حلق الطيران الإسرائيلي باليوم فوق البحر، مقابل الساحل اللبناني الجنوبي، وعلى أطراف العاصمة اللبنانية بيروت، في حين أفاد الجيش بأن زورقا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية أمس.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "‏الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق الآن فوق البحر مقابل الساحل الجنوبي للبنان وعلى الأطراف الجنوبية لمدينة بيروت مع خرق جدار الصوت".

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 1/ 5/ 2022 الساعة 7.39، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 54 دقيقة"، لافتة إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية+lebanon news