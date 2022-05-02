الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال فلسطينيين اثنين بزعم تهريب أسلحة من الأردن

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال فلسطينيين اثنين من بيت لحم بزعم محاولة تهريب أسلحة من الأردن.

وقالت الشرطة عبر حسابها في "تويتر": "قامت عناصر من الشرطة، بمساعدة سلاح الجو الإسرائيلي، باعتقال اثنين من المشتبه بهم الليلة الماضية بالقرب من تل عراد، في النقب بجنوب البلاد، ومصادرة حوالي 20 مسدسا، بقيمة حوالي نصف مليون شيكل، في سيارتهما".

לוחמי יחידות מג"ן ויואב ויחידות נוספות ממחוז דרום, בסיוע המערך האווירי של משטרת ישראל, עצרו הלילה סמוך לתל ערד שני חשודים, שברכבם נתפסו כ-20 אקדחים בשווי של כחצי מיליון שקלים. לפי החשד, האקדחים הוברחו מגבול ירדן. החשודים, תושבי בית לחם, יובאו היום להארכת מעצר pic.twitter.com/HkCQE0SpSA — משטרת ישראל (@IL_police) May 2, 2022

المصدر: RT