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مصر.. فيديو صادم أخر أيام شهر رمضان يثير ضجة واسعة

أخبار العالم العربي

مصر.. فيديو صادم أخر أيام شهر رمضان يثير ضجة واسعة
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تفحص أجهزة الأمن المصرية بالقاهرة منشورا مصحوبا بفيديو يتحدث عن واقعة تحرش بفتاة داخل ميكروباص بمنطقة مصر الجديدة.

مصر.. فيديو صادم أخر أيام شهر رمضان يثير ضجة واسعة
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ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها.

ونشر شاب يدعى، أبانوب إسكندر، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوثق فيه مجموعة من الصور والفيديوهات لشاب أقدم على التحرش بشقيقته، بعد ممارسته فعلا فاضحا، حيث حاول ممارسة العادة السرية أمام الفتاة، داخل الميكروباص في منطقة شيراتون بمصر الجديدة.

وقال أبانوب عبر صفحته الشخصية: "عايز حق أختي"، بعدما نشر مقطع فيديو ومجموعة من الصور يتهم فيها شابا بارتكابه أفعالا مخلة وخادشة للحياء داخل ميكروباص مع شقيقته، قائلا: "أنا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين بجد، إخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي كل يوم بيشوفوه في الشارع".

وأشار الشاب إلى أن مقطع الفيديو يوثق الفعل المشين الذي ارتكبه الشاب، في أثناء تواجده على الكرسي الأخير داخل الميكروباص، وخلالها صورته شقيقتي لتقديم بلاغ ضد المتهم.

وأوضح الشاب فيما بعد أنه تم القبض على المتهم عن طريق شرطة النزهة في القاهرة.

المصدر: مصراوي

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