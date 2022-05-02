الإفراج عن 60 معتقلا ضمن عفو رئاسي في سوريا

أفرجت السلطات السورية، أمس الأحد، عن أكثر من 60 معتقلا من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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ويعد المرسوم الجديد الذي صدر يوم السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولا في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

ويقضي المرسوم الجديد "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 نيسان (أبريل) عام 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة. ويُعد هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.

المصدر: أ ف ب