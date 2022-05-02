مصر.. السيسي يكشف عن كلمة رفض قولها عن الرئيس الراحل محمد مرسي يوم 3 يوليو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كنا حريصين على أننا لا نسقط ولا يحدث تصادم خلال ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو".

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وتابع الرئيس المصري خلال احتفالية عيد الفطر المبارك: "احنا قلنا إن التاريخ متسبوش لحد، والله احنا كنا حريصين على أننا لا نسقط ولا يحصل تصادم، وكنا حريصين في بيان 3 يوليو منقولش الرئيس المعزول أو الجماعة الإرهابية، ونمنع الصدام".

وعرضت الاحتفالية المشاهدة الأخيرة من مسلسل الاختيار "القرار" أثناء حديث ياسر جلال، متجسدا شخصية الرئيس المصري السيسي، للإخواني خيرت الشاطر بشدة عن قوة الجيش المصري.

كما عرضت الاحتفالية مشهد إلقاء السيسي بيان الـ3 من يوليو واجتماع الرئيس مع القوى السياسية.

المصدر: القاهرة 24