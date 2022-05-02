 
مباشر

أردوغان يؤكد مواصلة المساعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

أخبار العالم العربي

أردوغان يؤكد مواصلة المساعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxmf

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أنقرة تواصل العمل من أجل إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد!
أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد!

وفي تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة عيد الفطر في أحد مساجد مدينة اسطنبول، تطرق أردوغان إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وشدد على مواصلة أنقرة مساعيها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لها.

وأكد سعيه من أجل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في تركيا، إما في أنقرة أو إسطنبول، قائلا: "إن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا".

كما تحدث عن زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية وأكد أن العلاقات التركية - السعودية سترتقي إلى مستوى متميز جدا، قائلا: "لقد تناولنا هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع ولي العهد محمد بن سلمان".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا