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ليبيا.. باشاغا يطلق مبادرة لحوار "يشمل كافة الأطراف"

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ليبيا.. باشاغا يطلق مبادرة لحوار
AFP
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
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أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن "إطلاق حوار وطني بمبادرة من الحكومة بغية التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي".

وأضاف باشاغا في كلمة مصورة بثتها صفحته على "فيسبوك"، إن المبادرة تهدف إلى "ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع".

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وتابع أن حكومته "مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن حكومتنا أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته".

وفي ما يتعلق بتسلم الحكومة مهامها من مقارها في العاصمة طرابلس، قال: "إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراب مهما كانت الأسباب".

وختم قوله: "شبابنا حاملي السلاح نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية آن الأوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم".

المصدر: "بوابة الوسط"

 

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