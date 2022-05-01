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خلية الإعلام الأمني بالعراق: تعرض مصفى شركة "كار" في أربيل للاستهداف بالصواريخ

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خلية الإعلام الأمني بالعراق: تعرض مصفى شركة
Globallookpress
الشرطة العراقية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الاثنين، عن "إقدام "العصابات الإجرامية" على استهداف مصفى شركة "كار" في محافظة أربيل بالصواريخ.

وقالت الخلية في بيان: "في الوقت الذي ينعم به العراقيون بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الإرهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد".

وأضافت: "أقدمت هذه العصابات الإجرامية، مساء اليوم، على استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في منطقة كور كوسك في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

واعتبرت الخلية أن "هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً"، مبينة أن "قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها".

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وأفاد مراسل RT في العراق، بوقت سابق من اليوم، بأن هجوما صاروخيا استهدف ناحية خبات بمدينة أربيل شمالي البلاد، مشيرا إلى أن ستة صواريخ سقطت على الناحية، ولم تتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية.

المصدر: RT

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