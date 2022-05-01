العراق.. سقوط عدد من الصواريخ في قضاء خبات بمحافظة أربيل

أعلنت خلية الإعلام و توعية البيشمركة في إقليم كردستان العراقي عن سقوط عدد من الصواريخ في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

وقالت الخلية في بيان لها إنه "مساء يوم الأول من أيار (مايو) 2022 مرة أخرى أطلقت مجاميع خارجة عن القانون ستة صواريخ من حدود ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية في محافظة نينوى باتجاه قضاء خبات".

وأضافت أن "الصواريخ الستة سقطت بين الزاب الكبير وقضاء خبات الواقع إلى الغرب من أربيل".

وأشارت إلى أن "الصواريخ لم تسفر عن أية خسائر بشرية"، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق.

يذكر بأن هذه المنطقة قد تعرضت عدة مرات لهجات مماثلة.

المصدر: RT