اليمن.. وزير الدفاع يؤكد على تطوير أداء هيئة الاستخبارات والاستطلاع (فيديو)

ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي يوم الأحد، اجتماعا موسعا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع والدوائر التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن.

واستمع وزير الدفاع من رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، إلى شرح حول سير العمل في ظل التطورات الجارية.

وحث وزير الدفاع القادة على "مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وفق خطط تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن".

وشدد على ضرورة العمل الدؤوب "لرفع كفاءة أجهزة الامن والمخابرات وتأهيل وتدريب منتسبيها والعناصر المتعاونة معها".

وقال الفريق المقدشي: "إن المرحلة تتطلب أن يقوم جهاز الاستخبارات بالمهام الموكلة إليه بكل اقتدار وكفاءة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل حماية الأمن القومي وإفشال المؤامرات وردع الأعداء وفضح مخططاتهم".

وأضاف الوزير "أن جهاز الاستخبارات له دور كبير في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ويمثل الركن الأساس الذي تتكئ عليه المؤسسة العسكرية للحفاظ على تماسكها ووحدتها".

وصرح بأن "معركة المعلومة والأمن لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية، فالمعركة القتالية والقرارات العملياتية تعتمد بدرجة أساسية على تقديرات الاستخبارات والاستطلاع"، مؤكدا على أن القرارات العملياتية تعتمد على نجاح الجهاز الاستخباراتي في رصد وتعقب تحركات العدو واختراق صفوفه وتحصيناته.

وأفاد المقدشي في كلمته بأن أن "قيادة وزارة الدفاع تعمل على تطوير التعاون والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في المجال الأمني والتبادل المعلوماتي"، منوها بدعم التحالف العربي لليمن وقيادته وقواته المسلحة.

المصدر: RT + وكالات