تونس.. الرئيس قيس سعيد يجري اتصالات هاتفية مع السيسي وتبون

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأحد اتصالين مع نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون.

وأفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيسين التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أجريا اتصالا هاتفيا مساء يوم الأحد.

وقالت الرئاسة في بيان "جرت، يوم الأحد مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تبادلا خلالها التهاني الأخوية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وذكر البيان أنه تم التأكيد خلا الاتصال على متانة العلاقات المتميزة القائمة بين تونس ومصر وعلى الحرص المشترك على مواصلة توطيدها وتنويعها.

كما أشارت الرئاسة التونسية إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى مكالمة هاتفية، مع الرئيس قيس سعيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد هنأ الرئيس تبون سعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا له، وللشعب التونسي، كل الخير واليمن والبركات.

ومن جهته أعرب الرئيس التونسي عن "تقديره الكبير، على هذه التهنئة الكريمة، من أخيه الرئيس سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجزائر، قيادة وشعبا، بالمزيد من الرفاهية والهناء والتقدم".

كما استغل الرئيسان المناسبة لتبادل الآراء، حول بعض المستجدات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT + وكالات